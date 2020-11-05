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Arsenal'den Elneny'ye yeni kontrat

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve sonrasında döndüğü Arsenal'de sergilediği performansla öne çıkan Mohamed Elneny için İngiliz kulübü kontrat uzatma görüşmelerine başlayacak.

05 Kasım 2020, Perşembe 12:11 Son Güncelleme:
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Arsenal'den Elneny'ye yeni kontrat

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sezonun ilk bölümünde sergilediği performansla öne çıkan Mohamed Elneny'nin sözleşmesini uzatmak istiyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen ve transfer döneminde adı Galatasaray, Trabzonspor gibi Süper Lig ekipleriyle anılan Elneny'nin Arsenal ile olan sözleşmesi 2022'nin yaz aylarında sona erecekti. 

Yaz transfer döneminde takımdaki geleceği belli olmayan Elneny, sergilediği üst düzey performans ile Mikel Arteta'nın planlarında öncelikli bir role yükseldi. Mısırlı oyuncunun sezona yaptığı harika başlangıç sonrası yeni bir kontrat alması bekleniyor. 

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