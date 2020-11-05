İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, sezonun ilk bölümünde sergilediği performansla öne çıkan Mohamed Elneny'nin sözleşmesini uzatmak istiyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen ve transfer döneminde adı Galatasaray, Trabzonspor gibi Süper Lig ekipleriyle anılan Elneny'nin Arsenal ile olan sözleşmesi 2022'nin yaz aylarında sona erecekti.

Yaz transfer döneminde takımdaki geleceği belli olmayan Elneny, sergilediği üst düzey performans ile Mikel Arteta'nın planlarında öncelikli bir role yükseldi. Mısırlı oyuncunun sezona yaptığı harika başlangıç sonrası yeni bir kontrat alması bekleniyor.