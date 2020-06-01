İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang'ın durumuna ilişkin belirsizlik sürerken Londra ekibinin yeni bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Kulübüyle hala anlaşmaya varamamış olması nedeniyle 2021'de bitecek kontratı da düşünülerek bu yaz satılması planlanan Aubameyang'ta işler tam anlamıyla netleşmiş değil.

L'Equipe'in iddiasına göre Arsenal, Aubameyang'a yeni bir sözleşme teklifinde bulundu fakat oyuncunun ne cevap verdiği henüz bilinmiyor.

30 yaşındaki golcü için bu yaz ayrılık en olası seçenek gibi görülse de durumun netleşmediği aktarılmakta.