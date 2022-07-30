Arsenal’de yeni kaptan Martin Odegaard

Arsenal’de 2022/2023 sezonunun kaptanı Norveçli yıldız Martin Odegaard oldu. Bir önceki kaptan Alexandre Lacazette’in takımdan ayrılması sonrası boşalan kaptanlık görevine Odegaard’ın getirilmesi bekleniyordu.

Real Madrid’den Ocak 2021 yılında kiralanan ve bir sonraki transfer döneminde bonservisiyle Arsenal’e katılan Martin Odegaard, 60 kez formasını giydiği İngiliz kulübünde 9 gol attı.

Norveç Milli Takımı’nda da Mart 2021’den beri kaptanlık görevini sürdüren 23 yaşındaki orta saha, genç yaşına rağmen tecrübesiyle öne çıkıyor.

Arsenal kulübü internet sitesinden yaptığı açıklamada ‘‘Martin Odegaard’ın yeni kaptanımız olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz’’ ifadesini kullandı.



