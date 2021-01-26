İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de bir isimle daha yollar ayrılıyor. Mesut Özil ve Sokratis Papastathopoulos'un serbest kaldığı Arsenal'de Shkodran Mustafi de kontrat feshi adına kulüp ile görüşmelere başladı.

Football London'ın haberine göre 28 yaşındaki savunmacı, sezon sonunda bitecek sözleşmesi öncesinde düzenli oynama fırsatı elde edeceği başka bir takıma gitmek adına serbest kalmak istiyor. Mustafi'nin ismi daha önce sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.

2016'da 41 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Arsenal'e transfer olan Mustafi'nin Londra ekibi forması altında sergilediği performans büyük eleştiri almıştı.