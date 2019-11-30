Arsenal’de Mesut Özil’in gözü aydın!

Arsenal’deki kötü gidişin faturası, Unai Emery’ye kesildi. Arasının iyi olmadığı Mesut Özil’e bu sezon sadece 7 maçta görev veren İspanyol teknik adamın koltuğu için ise tam 9 hocanın ismi geçiyor.

30 Kasım 2019, Cumartesi 10:27 Son Güncelleme:
- A +
Arsenal’de Mesut Özil’in gözü aydın!

Kulüpte tam 22 yıl görev yapan Arsene Wenger’i göndermelerinin ardından takımın başına Unai Emery’yi getiren Arsenal, önceki gün UEFA Avrupa Ligi’nde Frankfurt’a kaybedilmesinin ardından İspanyol hocayı kovdu. Mesut Özil’le ilişkileri çalkantılı olan Emery, Türk asıllı Alman oyuncuya bu sezon 7 maçta şans vermiş, O da sadece 1 asistle oynayabilmişti.

Premier Lig’de 13 haftanın sonunda 18 puanla lider Liverpool’un 19 puan gerisinde bulunan Kırmızı-Beyazlılar’ın, Avrupa Ligi’nde de işleri bir türlü yoluna koyamaması sonrasında U23 takımının menaceri ve kulübün eski futbolcusu Fredrik Ljungberg geçici olarak göreve getirildi.

Pochettino, liste başı

Son 7 resmi maçta galibiyeti bulunmayan kulübün, Emery’yi göndermesi sonrasında Arsenal’de hoca borsası açıldı... Topçular lakaplı kulübün ilk olarak; Tottenham’la yollarını ayıran Mauricio Pochettino’yu gündemine aldığı öğrenildi.

Arjantinli teknik adama ek olarak; Nuno Espirito Santo, Mikel Arteta, Rafael Benitez, Massimiliano Allegri, Patrick Vieira, Brendan Rodgers, Eddie Howe ve Steven Gerrard da adaylar arasında yer alıyor.  

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...