Arsenal’de Mesut Özil’in gözü aydın!

Kulüpte tam 22 yıl görev yapan Arsene Wenger’i göndermelerinin ardından takımın başına Unai Emery’yi getiren Arsenal, önceki gün UEFA Avrupa Ligi’nde Frankfurt’a kaybedilmesinin ardından İspanyol hocayı kovdu. Mesut Özil’le ilişkileri çalkantılı olan Emery, Türk asıllı Alman oyuncuya bu sezon 7 maçta şans vermiş, O da sadece 1 asistle oynayabilmişti.

Premier Lig’de 13 haftanın sonunda 18 puanla lider Liverpool’un 19 puan gerisinde bulunan Kırmızı-Beyazlılar’ın, Avrupa Ligi’nde de işleri bir türlü yoluna koyamaması sonrasında U23 takımının menaceri ve kulübün eski futbolcusu Fredrik Ljungberg geçici olarak göreve getirildi.

Pochettino, liste başı

Son 7 resmi maçta galibiyeti bulunmayan kulübün, Emery’yi göndermesi sonrasında Arsenal’de hoca borsası açıldı... Topçular lakaplı kulübün ilk olarak; Tottenham’la yollarını ayıran Mauricio Pochettino’yu gündemine aldığı öğrenildi.

Arjantinli teknik adama ek olarak; Nuno Espirito Santo, Mikel Arteta, Rafael Benitez, Massimiliano Allegri, Patrick Vieira, Brendan Rodgers, Eddie Howe ve Steven Gerrard da adaylar arasında yer alıyor.