İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, daha önce de transferi adına girişimlerde bulunduğu Emiliano Buendia'yı bu yaz kadrosuna katmak istiyor. Daily Mirror'a göre Arsenal'in yaz transfer dönemindeki ilk hedefi Buendia...

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe 'nin de gündemine gelen Buendia, takımı Norwich City ile Championship'te harika bir sezon geçiriyor. 33 lig maçında 12 gol, 16 asist yapan oyuncu, birçok takımın transfer gündeminde yer alıyor.

Norwich ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Buendia ile Aston Villa, Leeds United ve West Ham'ın da ilgilendikleri belirtiliyor.