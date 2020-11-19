Uluslar Ligi, Afrika Uluslar Kupası, Güney Amerika Eleme ve hazırlık maçları derken milli maçlar tüm ülkeler için adeta kâbusa döndü. Bu aradan en kötü etkilenen kulüplerden biri de Premier Lig ekibi Arsenal oldu. Mohamed Elneny'nin Mısır Milli Takımı'nda koronavirüs kapması, aynı akıbete Bosna Milli Takımı'nda Sead Kolasinac'ın da uğraması derken bir de kavga problemi ortaya çıktı. İngiliz medyasından The Athletic'in haberine göre; geçtiğimiz hafta yapılan bir antrenman esnasında ikili mücadele yüzünden tartışan David Luiz ve Dani Ceballos birbirlerine girdiler.

David Luiz yumruk attı!

Ceballos'un top Luiz'deyken sert şekilde müdahalede bulunması üzerine Luiz çok sinirlendi ve İspanyol oyuncunun yüzüne sert olmayan bir yumruk attı. Ceballos'un burnundan bu müdahale sonucunda kan geldi ve oyuncu yere düştü. İspanyol oyuncu David Luiz'e karşılık vermek üzere kalktığı anda ise takım arkadaşları ikilinin arasına girdi. Menajer Mikel Arteta olay sonunda iki oyuncuya da 3 günlük antrenmana gelmeme cezası verdi. Oyuncular bu hafta başında takım arkadaşlarından ve teknik heyetten özür dilediler.

Real Madrid'den Arsenal'e 2 sezonluk olmak züere kiralık gelen ve sezon sonu kulübüne dönecek olan Ceballos sezon başı da genç oyuncu Eddie Nketiah ile daha küçük ama benzer bir olay daha yaşamıştı.















