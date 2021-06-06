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Arsenal'de Bellerin'in yerine Zeki Çelik

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, takımdan ayrılması gündemdeki Hector Bellerin'in boşluğunu Lille forması giyen milli yıldızlarımızdan Zeki Çelik ile doldurmak istiyor.

06 Haziran 2021, Pazar 15:22 Son Güncelleme:
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Arsenal'de Bellerin'in yerine Zeki Çelik

Fransa Ligue 1'de Lille'i şampiyonluğa taşıyan milli yıldızlarımızdan Zeki Çelik'in talipleri artıyor. The Sun'ın haberine göre Arsenal, takımdan ayrılması gündemdeki Hector Bellerin'in alternatifini Zeki Çelik olarak belirledi. 

Arsenal'de Bellerin'in yerine öncelikli alternatif olarak Zeki Çelik'in görüldüğü ve yaklaşık olarak 15 milyon Euro bonservis bedeliyle bu transferin gerçekleşebileceği aktarılmakta. 

Zeki Çelik transferinde Arsenal'in ciddi rakipleri olduğu de ifade ediliyor. Özellikle geçtiğimiz yaz da kendisiyle ilgilenen Tottenham, yeniden devredeyken Manchester United'ın da milli oyuncumuzu kadroya katmak istediği belirtiliyor. 

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