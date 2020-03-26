Arsenal, transfer döneminde önemli bir revizyona gitmeyi planlıyor.

Londra ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta, özellikle savunma hattında bir değişim planlarken Sokratis ve Mustafi ile yolları ayrırıp Dayot Upamecano'nun transfer edilmesini istiyor.

Arsenal'in geçtiğimiz yaz kadrosuna katmasına rağmen St. Etienne'de kiralık olarak oynamaya devam eden William Saliba, Arteta'nın savunmada düşündüğü ilk isim olurken partneri için de Leipzig forması giyen Upamecano'nun ismi geçiyor.

3 sezondur Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız oyuncu Upamecano için Arsenal'in 50 milyon sterlinin üzerinde bir teklif sunması gerektiği belirtiliyor.