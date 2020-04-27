İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de menajer Mikel Arteta, önümüzdeki sezon için savunma hattını güçlendirmek istiyor. Yaz transfer döneminde savunmaya takviye planlayan Londra ekibinin gündemine son olarak Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Eder Militao geldi.

Don Balon'a göre Arsenal'de Arteta'nın transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Militao için Manchester City'nin de istekli olduğu belirtiliyor.

Real Madrid'in oyuncunun yaşının da genç olması nedeniyle bonservisle bir satışa sıcak bakmadığı ve Militao'nun kiralık olarak Arsenal'e gidebileceği aktarıldı.