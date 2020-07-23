İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz ekibinin menajeri Mikel Arteta, Manchester City döneminde birlikte çalıştığı Douglas Luiz'i kadroya katmak istiyor.

90min'in haberine göre 2017'de Vasco da Gama'dan Manchester City'ye transfer olan Brezilyalı oyuncu için eski antrenörlerinden Mikel Arteta devreye girmiş durumda. İspanyol teknik adam, Manchester City'de yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde Douglas Luiz ile çalışmıştı.

Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz yaz 16.8 milyon Euro karşılığında City'den Aston Villa'ya transfer olmuştu. Arsenal, başarılı orta saha oyuncusunu kadroya katmak istese de Manchester City'nin geri alma maddesine sahip olması transferde işlerini zorlaştırabilir.