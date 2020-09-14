Arsenal'de menajer Mikel Arteta, orta sahada aradığı ismi bulmuş görünüyor. İspanyol menajer, Fulham karşısında ilk 11'de şans verdiği ve 90 dakika sahada tuttuğu eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny için övgü dolu ifadeler kullandı.

Mısırlı oyuncunun kendini bulması için moral verici bir konuşmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Arteta, "Mo'yu ve onun kişilik anlamında kadroya kattıklarını gerçekten seviyorum. Futbol açısından da biraz inanca ihtiyacı vardı. Ona güvenip güvenmeyeceğimize ilişkin bazı şüpheleri vardı. Onunla konuştum. Tam anlamıyla şansı hak ediyor. Her gün özgüvenle çalışıyor, çabalıyor ve gerçekten iyi performans gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Arsenal'in Premier Lig'deki ilk maçında Fulham'a karşı ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Elneny, takımının 3-0'lık galibiyetinde sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mısırlı oyuncunun ismi, yeni sezon öncesinde de Trabzonspor ile anılmıştı.