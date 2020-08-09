Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman oyuncunun kulüpteki geleceği merak konusu. İngiliz basını, uzun süredir formasına hasret kalan Mesut Özil ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Daily Mirror'un haberine göre; Arsenal, sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan ve yıllık ücretinden kurtulmak istediği Mesut Özil'e yeni bir teklif sundu.

Maaşının bir kısmı karşılanacak

Ada ekibinin, Özil'in takımdan ayrılması ve başka bir kulüple ayrılması halinde maaşının bir kısmını karşılamayı kabul ettiği öne sürüldü. Koronavirüs arası sonrası Arsenal'ın çıktığı hiçbir maçta forma şansı bulamayan ve geleceği büyük merak konusu olan Mesut Özil'in adı, sıklıkla Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in gündemine geliyordu. Futbol hayatına farklı bir ülkede devam etmesi beklenen Özil'in ismi, Türkiye, Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri ekipleriyle anılıyor.

'Herkesle aynı şansa sahip'

İspanyol menajer Mikel Arteta, beIN SPORTS kanalına verdiği demeçte Mesut'un takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili bir soruya "Bilmiyorum. Kendisi, şu anda takımla çalışıyor ve herkesle aynı şansa sahip. Ancak kendisi kadroda bile değil." şeklinde yanıtını vermişti.

Mesut Özil'in kariyeri...

Avrupa'nın önemli liglerinde boy gösteren 10 numara, kritik goller ve yaptığı asistlerle takımlarına bir çok kupa ve şampiyonluklar kazandırdı. Bundesliga'da Schalke 04 ve Werder Bremen formalarıyla toplam 101 maça çıkan Özil, 13 gol, 37 asist yaptı.

İspanya'nın dünya devi ekibi Real Madrid'e transfer olan ve 105 mücadelede görev alan orta saha oyuncusu 19 golü rakip ağlara bırakırken, 54 golün de hazırlayıcısı oldu.

2013 yılında Arsenal'e transfer olarak Ada'da forma giymeye başlayan Özil, Londra ekibiyle 184 maça çıkarken 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi.