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Arsenal'dan ayrılan Sokratis Papastathopulos ülkesine döndü

Olympiakos, Arsenal ile yollarını ayıran ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Yunan stoper Sokratis Papastathopoulos ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

25 Ocak 2021, Pazartesi 21:38 Son Güncelleme:
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Arsenal'dan ayrılan Sokratis Papastathopulos ülkesine döndü

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’den ayrılan Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos, ülkesinin Olympiakos takımına transfer oldu. Olympiakos’tan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ülkesinde AEK, İtalya’da Genoa, Milan, Almanya’da Werder Bremen ve Borussia Dortmund formaları giyen Sokratis, 2018’de Arsenal’a transfer olmuştu.



Fenerbahçe ’nin de ilgilendiği öne sürülen Sokratis, Arsenal kariyerinde 69 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.


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