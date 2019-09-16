Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenilen Beşiktaş'ta ilk maçına çıkan ve kırmızı kart gören Mohamed Elneny, Arsenal taraftarlarını şaşırttı.

Sosyal medyada Arsenal taraftarları bu durumla alaklı mesajlar paylaştı. Sakin yapısıyla bildikleri Elneny'nin bir tartışma ve rakibine vurma teşebbüsüyle atılması hem komik bulundu hem de sürpriz olarak değerlendirildi.

Bazı taraftarlar, "Emirates'te niye böyle hırslı değildi" yorumları yaparken, birçok taraftar da, "Bu tanıdığımız Elneny mi? Birine vuruyor?" ifadeleri kullanıldı.

Direkt kırmızı kart gören yeni transferin 2 maç ceza alması bekleniyor. Elneny, Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

(Milliyet)