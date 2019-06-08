Premier Lig devi Arsenal, sözleşmeleri sona eren Petr Cech, Aaron Ramsey, Danny Welbeck, Stephan Lichtsteiner, Julio Pleguezuelo, Charlie Gilmour ve Cohen Bramall ile yolların ayrıldığını duyurdu. Topçular'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yedi oyuncuya kulübe bugüne kadar verdikleri katkıdan ötürü teşekkür edilirken kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde de başarılar dilendi.

Söz konusu isimlerden Cech, aktif futbolculuk yaşantısını sonlandırırken Ramsey de Juventus'a transfer olmuştu. Aralarında adı Galatasaray'la birlikte anılan Welbeck'in de bulunduğu kalan beş futbolcunun ise bundan sonrası için nasıl bir karar alacağı büyük merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler