Arsenal yine Juventus’a kaptırdı! Vlahovic, Juventus ile imzalıyor

Arsenal’in forvet transferindeki bir numaralı adayı olan Dusan Vlahovic, Juventus’un da kendisine teklif yapmasının ardından Arsenal transferini tamamen kapattı. 21 yaşındaki oyuncu Juventus’a gitmek istediğini açıkça belirtti ve kulübü Fiorentina, Juventus ile pazarlık masasına oturdu. Taraflar 75 milyon euro karşılığında anlaşmaya yakın. Vlahovic’in menajeri de tarafların anlaşmaya yakınlaşmasının ardından Vlahovic’in sözleşme şartlarını konuşmak için bugün Torino’ya gitti.

Arsenal, Juventus’a göre maddi olarak çok daha iyi bir teklif yapmış olmasına rağmen Sırp forvetin İtalya’dan ayrılmak istememesi ve Şampiyonlar Ligi’nde oynama ihtimalinin daha yüksek olması sebebiyle Juventus’u tercih etti.

Juventus bu transferi tamamlayabilirse Vlahovic, Arsenal’ın düşen prestiji sebebiyle yakın zamanda Juventus’a kaptırdığı üçüncü futbolcu olacak. Arsenal, Federico Chiesa ve Manuel Locatelli’nin Juventus’a transferinden önce de bu oyuncular için girişimde bulunmuş ancak Juventus’un devreye girmesiyle bu oyuncuları Juventus’a imza atmıştı.