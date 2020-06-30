İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni sezona daha iddialı bir kadro ile girebilmek adına transfer çalışmalarını hızlandırdı. Golcüsü Aubameyang'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunan Arsenal, Wolfsburg'un yükselen yıldızı Wout Weghorst ile ilgileniyor.

Bild'in haberine göre Arsenal, bu sezon Bundesliga'da 32 maçta 16 gol, 3 asistlik performans sergileyen Weghorst'u kadroya katmak istiyor.

Oyuncunun transferinin 32 milyon Pound düzeyinde bir bonservis ile bitebileceği belirtilirken Hollandalı golcü ile Newcastle'ın da ilgilendiği aktarılıyor.