Arsenal, Wout Weghorst'u istiyor

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Aubameyang'ın ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Wolfsburg'un golcüsü Wout Weghorst'u transfer listesine ekledi.

30 Haziran 2020, Salı 14:07 Son Güncelleme:
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Arsenal, Wout Weghorst'u istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni sezona daha iddialı bir kadro ile girebilmek adına transfer çalışmalarını hızlandırdı. Golcüsü Aubameyang'ın takımdan ayrılma ihtimali bulunan Arsenal, Wolfsburg'un yükselen yıldızı Wout Weghorst ile ilgileniyor. 

Bild'in haberine göre Arsenal, bu sezon Bundesliga'da 32 maçta 16 gol, 3 asistlik performans sergileyen Weghorst'u kadroya katmak istiyor. 

Oyuncunun transferinin 32 milyon Pound düzeyinde bir bonservis ile bitebileceği belirtilirken Hollandalı golcü ile Newcastle'ın da ilgilendiği aktarılıyor. 

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