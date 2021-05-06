Arsenal ile Villarreal, Avrupa Ligi'nde final vizesi alabilmek için 2-1'in rövanşında kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin çok altında kalan Arsenal, Avrupa Ligi grup aşamasında fire vermemesiyle dikkat çekmişti. Gruptan 6 maç sonunda 18 puanla lider olarak çıktıktan sonra sırasıyla Benfica, Olympiakos ve Slavia Prag'ı kupa dışına iten Topçular, yarı final ilk maçını İspanya'da 2-1 kaybetti ve bu sezon Avrupa'da 2. kez sahadan yenilgiyle ayrılmış oldu. Rövanşta Dani Ceballos cezası, David Luiz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Kieran Tierney ve Alexandre Lacazette takımla birlikte çalışmalara başladı ancak maç kadrosunda olmaları beklenmiyor. TD Mikel Arteta orta alanda yükü Mohamed Elneny ve Thomas Partey'ye verecek. Zaman zaman sol bekte Cedric Soares izledik ancak Tierney'nin sakatlığı sonrası daha çok Granit Xhaka o bölgede görev yaptı. Hücumda ise kanatlarda Nicolas Pepe ve Bukayo Saka, merkezde Pierre-Emerick Aubameyang olacak.

Arsenal'in eski hocası Unai Emery ile sezona başlayan Villarreal, La Liga'daki son 5 maçının 3'ünü kaybedince önümüzdeki sezonun Avrupa bileti için yarıştığı takım sayısı arttı. Avrupa Ligi'nin grup aşamasında Sivasspor'la da karşılaşan İspanyol ekip, 6 maç sonunda 16 puanla zirvede yer almıştı. Sonrasında oynadığı 7 eleme maçının tamamını kazandı, 1'i hariç diğer 6'sında "tam 2 gol" attı. Rövanş öncesi Etienne Capoue cezalı, Juan Foyth sakat. Sağ bekte Mario Gaspar, orta alanda Francis Coquelin izleyeceğiz. Ligdeki son maça ilk 11'de Paco Alcacer başladığı için çeşitli İspanyol kaynaklar muhtemel 11'e onun ismini yazmış. Gerard Moreno'nun yanında Carlos Bacca değil Alcacer görebiliriz. İlk maçı 2-1 kazanmış olsalar da Emery, turun favorisinin hala Arsenal olduğunu söyledi ve "Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız, ilk maçtaki skor önemsiz..." diyerek sözlerini tamamladı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Arsenal'in son 8 resmi maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Villarreal'in deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçın 5'i "2.5 ÜST" bitti.

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