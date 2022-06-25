Arsenal ve Tottenham’ın transferde Raphinha savaşı!

Kilit oyuncularına gelen teklifleri kabul etmeye başlayan Leeds United, Kalvin Phillips’i Manchester City’e göndermesinin ardından Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha için de gelen teklifleri değerlendirmeye almaya başladı. Geçtiğimiz aylarda oyuncuya büyük ilgisi bulunan Barcelona’nın teklifini artırmadığı öğrenilirken, Premier Lig’de iki Londra devi Arsenal ve Tottenham Raphinha için karşı karşıya geldi.

Leeds United’ın 25 yaşındaki kanat oyuncusu için 65 milyon sterlin istediği bilinirken, Arsenal ve Tottenham bu miktarı düşürmeye çalışıyor. Kalvin Philips’ten elde ettiği 45 milyon sterlin sonrası ekonomik olarak rahatlayan Leeds United, bu transferde eli güçlü olan taraf konumunda. Chelsea de oyuncuyla ilgilenen bir başka kulüp ancak Raphinha ile en ciddi ilgilenen kulüplerin Arsenal ve Tottenham olduğu öğrenildi.

Raphinha bu sezon Leeds United formasıyla çıktığı 36 maçta 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.