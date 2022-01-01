Arsenal - Manchester City maç sonucu: 1-2

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Arsenal, sahasında lider Manchester City'yi konuk etti.

Ev sahibi ekip 31. dakikada Bukayı Saka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Takım olarak rakip yarı alana paslarla ilerleyen Topçular'da Kieran Tierney, ceza sahası yayına yerden pasını gönderdi. Saka gelişine şutunu çıkardı top yerden Ederson'un solundan filelerle buluştu: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Manchester City etkili başladı. Dakika 54'ü gösterdiğinde Guardiola'nın öğrencileri penaltı kazandı. Hakem Stuart Attwel, Bernardo Silva'ya ceza sahası içerisinde yapılan harekete önce devam kararı verdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Attwel penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada Riyad Mahrez topun başına geldi ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

Golden sadece 2 dakika sonra Arsenal'de Gabriel, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

10 kişi kalan Arsenal, iyi bir mücadele sergiledi. Lider City karşısında 10 kişi mücadele etse de gol için yüklenen ev sahibi aradığı galibiyet golünü bulamadı.

Arsenal'a son dakika şoku 90+3'te geldi. Manchester City, Rodri'nin uzatmalarda attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Sağ kanattan Kevin de Bruyne ceza sahasına ortasını gönderdi. Arsenal savunması topu uzaklaştırmak istedi ancak top Laporte'un önünde kaldı. İspanyol futbolcu şutunu çıkardı, Arsenal savunmasına çarpan top Rodri'nin önünde kaldı. Rodri önüne düşen topa şutunu çıkardı ve takımını öne geçirdi: 1-2.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve lider Manchester City 1-0 geriden gelerek 2-1 kazanmayı bildi.

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