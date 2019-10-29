Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery ile birlikte yönetimin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Fenerbahçe elini çabuk tutmakta kararlı. Özil'in menajerı ile temas kuran Comolli girişimlerini hızlandırdı.

COMOLLİ İNGİLTERE YOLCUSU...

Comolli'nin önümüzdeki hafta İngiltere'ye giderek hem Mesut Özil hem de iyi ilişkileri olduğu Arsenal kulübü ile görüşme yapacak. Şartlar uygun olursa Mesut ocakta çubuklu formayı giyecek.

ARSENAL'İN BİR İSTEĞİ VAR!

Arsenal'in bedelsiz kiralamayı kabul ettiği ancak Mesut Özil'in parasının kendi ödeyeceği kısmının vergisini Fenerbahçe'nin ödemesini istediği ifade ediliyor. Önümüzdeki 1 ay kritik!

SADECE 2 MAÇTA OYNADI

Mesut Özil, bu sezon ligde ve kupada 1'er kez olmak üzere 2 kez forma giydi. Son 5 maçta ise hiç şans bulamadı.

Kaynak: Takvim