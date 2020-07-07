Arsenal ile Atletico Madrid arasında Partey & Lacazette takası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki sezon için transfer hedefleri arasında ilk sırayı Atletico Madrid'den Thomas Partey'e vermiş durumda. Madrid ekibinin de Alexandre Lacazette ile ilgileniyor olması transfer adına bir yolun açılmasını sağlayabilir.

L'Equipe'e göre Arsenal'de performansı eleştirilen Lacazette için Juventus, Inter ve Atletico Madrid devrede. Sözleşmesinin bitimine 2 yıl kalan oyuncu için bu takımların temasları başlarken Arsenal, görüşmelerden karlı çıkmanın planlarını yapıyor.

Transfer hedefleri arasında ilk sırayı Thomas Partey'e veren Arsenal, Lacazette'i Atletico Madrid ile yapılacak olası anlaşmada takas adına kullanmayı planlıyor.