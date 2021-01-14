Arsenal için Nuno Espirito Santo iddiası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın menajeri Nuno Espirito Santo için Arsenal iddiası gündeme atıldı. Nuno Espirito Santo, Wolverhampton ile 2023 yılına kadar sözleşme uzatsa da menajeri Jorge Mendes'in arayışları başlamış durumda.

The Sun'a göre Jorge Mendes, Nuno Espirito Santo için yeni bir kulüp arayışında... Jorge Mendes'in arayışları kapsamında bir sonraki durak adına Arsenal'in adının geçtiği iddia edildi. Mikel Arteta'nın genel performansından memnun olmayan Arsenal'de Nuno Espirito Santo'nun bir sonraki menajer olabileceği belirtiliyor.