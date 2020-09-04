Arsenal için Felipe Anderson iddiası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Felipe Anderson oldu. Daily Mirror'a göre Arsenal, West Ham'ın Brezilyalı yıldızını 5 milyon sterlinlik bir ücret ile kiralayabilir.

West Ham'ın 2018'de 36 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattığı Felipe Anderson, Londra ekibinin forması altında istenen performans düzeyine ulaşamamıştı.

West Ham'ın 27 yaşındaki oyuncunun haftalık 140 bin sterlin düzeyindeki ücretinden kurtulmak istediği aktarılıyor.