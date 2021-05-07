Arsenal, Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme imzalayacak
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in sezon sonu Milan ile sözleşmesi son erecek Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Londra ekibinin Hakan'ı sezon sonu takımdan ayrılmaları beklenen Dani Ceballos ve Martin Odegaard'ın yerine düşündüğü ileri sürüldü. 27 yaşındaki futbolcuyla Arsenal'in yanı sıra PSG, Manchester United, Chelsea, Inter ve Juventus da ilgileniyor.
İngiliz devi Arsenal'in Hakan Çalhanoğlu ısrarı devam ediyor. İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre Londra ekibi, milli yıldızımız ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Kırmızı beyazlıların kiralık olarak kadroda bulunan orta saha oyuncuları Dani Ceballos ve Martin Odegaard'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı ve Hakan'ı onların yerine düşündüğü belirtildi.
Dünya devlerinin gündeminde
Milan ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu kırmızı siyahlılarla henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Arsenal'in yanı sıra PSG, Manchester United, Chelsea, Inter ve Juventus ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibiyle bu sezon çıktığı 39 maçta 9 gol 11 asistlik performansıyla 20 gole direk katkı yapmayı başardı.