Arsenal, Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme imzalayacak

İngiliz devi Arsenal'in Hakan Çalhanoğlu ısrarı devam ediyor. İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre Londra ekibi, milli yıldızımız ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Kırmızı beyazlıların kiralık olarak kadroda bulunan orta saha oyuncuları Dani Ceballos ve Martin Odegaard'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı ve Hakan'ı onların yerine düşündüğü belirtildi.









Dünya devlerinin gündeminde

Milan ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu kırmızı siyahlılarla henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Arsenal'in yanı sıra PSG, Manchester United, Chelsea, Inter ve Juventus ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibiyle bu sezon çıktığı 39 maçta 9 gol 11 asistlik performansıyla 20 gole direk katkı yapmayı başardı.