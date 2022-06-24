İngiltere Premier Lig'de uzun süredir uzak kaldığı zirve mücadelesine geri dönmek isteyen Arsenal, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Arsenal, Gabriel Jesus transferi için bugün gerçekleştirilen görüşme neticesinde Manchester City ile sözlü anlaşmaya vardı. Transferde bonservis bedelinin ise 45 milyon Sterlin olması bekleniyor.

Anlaşma yakın

Manchester City ile anlaşan Arsenal'in Brezilyalı futbolcu ile kişisel şartlar üzerinde görüşmeleri sürdürdüğü ve nihai anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanabileceği belirtiliyor.

Manchester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Gabriel Jesus, geride bıraktığımız sezon 41 maçta 13 gol ve 12 asistlik performansa imza atmıştı.



