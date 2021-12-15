Premier Lig'de iç saha performansı ile dikkat çeken Arsenal sahasında, deplasmanda son 3 maçını kazanamayan West Ham United'ı konuk edecek.

Ev sahibi takımda Sead Kolasinac ve kadro dışı kalan Aubameyang, misafir takımda ise Angelo Ogbonna, Kurt Zouma, Ben Johnson sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Arsenal Cumartesi günü Southampton karşısında aldığı 3-0'lık iç saha galibiyeti ile 2 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

West Ham United pazar günü Burnley ile 0-0 berabere kalarak son 5 maçta 1 galibiyet çıkarttı.

Arsenal 6 maçla kendi sahasında en fazla galibiyet alan 3 takımdan biri olurken West Ham United ile yaptığı son 12 iç saha maçının 11'ini kazandı.

Ev sahibi takım seriyi 12 maça çıkartmak için yeterli güce sahip.







