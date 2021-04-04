Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirme niyetinde. Londra temsilcisinde bu doğrultuda ilk hedef Borussia Dortmund forması giyen Dan-Axel Zagadou.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberde Arsenal, yaz transfer döneminde 21 yaşındaki futbolcu için şartları zorlayacak. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan genç futbolcu için Arsenal'in 25 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor.

2018 yılında bedelsiz bir şekilde Borussia Dortmund'a transfer olan Dan-Axel Zagadou, bu sezon diz problemleri ve kas sakatlığı nedeniyle toplamda 13 maçta forma giyebildi. Fildişi asıllı Fransız stoperin 2022 yılında sözleşmesi sona eriyor.

30 maçta 35 gol yedi

Bu sezon savunmada kötü bir performans sergileyen Arsenal, oynadığı 30 Premier Lig maçında kalesinde 35 gol gördü ve ligde 9 sırada yer alıyor.