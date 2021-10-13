İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal, Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile ilgileniyor.

Arsenal, Çağlar'ın peşinde

Transfermarktweb sitesinde yer alan habere göre; Arsenal'ın, başarılı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü için ocak ayında bir girişim yapacağı belirtildi.

İki katına transfer olabilir

Haberde, 21,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Freiburg'dan Leicester City'ye transfer olan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun, Arsenal'a iki katı fiyatına mal olacağı ifade edildi.

Leicester City istatistikleri

Tilkiler ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Söyüncü, çıktığı 93 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Barcelona ve Real Madrid'in de listesinde

Başarılı savunma oyuncusunun ismi bir süredir İspanyol devi Barcelona ve Real Madrid ile de anılmıştı. (Ajansspor)