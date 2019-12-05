Ekim ayının başından beri kazanamayan Arsenal’de teknik direktör Unai Emery’nin görevine son verilmişti. Eski futbolcusu Fredrik Ljungberg’i göreve getiren Londra ekibi genç çalıştırıcıyla çıktığı ilk maçta Norwich City ile 2-2 berabere kalmıştı. Teknik direktör Ljungberg zorlu yılbaşı fikstürüne girilirken oyuncuların motivasyonunu artırmaya çalışıyor. Brighton ise iyi sonuçlar aldığı Ekim sonrası Kasım’da üst üste 3 mağlubiyet alarak düşme hattının 3 puan yakınına kadar geriledi. Konuk ekibin Manchester United, Leicester City ve Liverpool ile mücadele ettiği zorlu fikstürün son ayağı Arsenal deplasmanı olacak ve buradan en azından beraberlikle dönme amacındalar.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

-Arsenal ligde Ekim’den bu yana kazanamıyor ve 6 maçtır gol yiyor.

-Arsenal çıktığı son 4 karşılaşmanın her birinde 2 gol yedi.

-Arsenal’in ligde çıktığı 14 maçın 12’sinin ilk yarısında gol atıldı.

-Brighton kaybettiği son maçın her birinde minimum 2 gol yedi.

-Brighton’ın ligde çıktığı 14 karşılaşmanın 12’sinde ilk yarı eşitlikle tamamlandı.

-Deplasmanda 4 maçtır kaybeden Brighton bu karşılaşmaların her birinde minimum 2 gol yedi.

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MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

Arsenal'da Emery ile yollar ayrıldı. Norwich maçına takımın başına kulübün eski oyuncularından İsveçli Fredrik Ljungberg'le çıktılar. 2-2'lik sonuç ne olursa olsun bu geçiş sürecinde çok da kötü sayılmaz. Bu hafta Brighton gibi zayıf bir takımla karşılaşacak olmaları Arsenal adına bir şans. Bu şansı iyi değerlendirirler.



