Arsenal, Brighton karşısında kayıp

Arsenal'e Fredrik Ljungberg de çare olmadı. Aubameyang, Lacazette, Mesut Özil ve Pepe'li Arsenal, Premier Lig maçında kendi evinde Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

İspanyol teknik adam Unai Emery ile yollarını ayıran İngiliz devi Arsenal, göreve geçici olarak eski yıldızı Fredrik Ljungberg'i getirmişti. Arsenal'in başında ilk maçına çıkan İsveçli teknik adam, galibiyetle tanışamadı.

Maçtaki ilk golü 36. dakikada konuk ekip Brighton'dan Adam Webster atarken, ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Arsenal adına eşitlik golünü 50. dakikada Alexandre Lacazette, Mesut Özil'in asistiyle kaydetti. Karşılaşmada son sözü ise 80. dakikada sahneye çıkan Neal Maupay söyledi ve Brighton'a galibiyeti getirdi: 2-1.

Premier Lig'de tam 7 maçtır kazanamayan Arsenal bu sonuçla 19 puanda kaldı, Brighton ise 18 puana yükseldi.



