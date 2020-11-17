Arsenal, Brenner transferini bitirmek istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sao Paulo'nun forvet oyuncusu Brenner'i kadrosuna katmak isterken önemli bir de gelişme yaşandı. The Sun'ın aktardığı bilgiye göre 20 yaşındaki genç forvetin İtalyan pasaportu olduğu ve bu nedenle çalışma izni sorunu yaşamayacağı belirtildi.

Avrupa'nın birçok önemli ekibinin transfer listesinde yer alan Brenner'in Sao Paulo ile olan sözleşmesinde 45 milyon Pound'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Arsenal'in transfer adına avantajlı taraf olduğu aktarılmakta.



