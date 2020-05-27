İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek olan Pierre-Emerick Aubameyang'ın adı Barcelona ile geçerken İngiliz ekibi de oyuncusundan maddi kazanç elde etmek adına bu yaz bir satış gerçekleştirmeyi planlıyor.

Aubameyang'ın ismi ocak ayında da Barcelona ile anılmış fakat o dönemde transfer gerçekleşmemişti. Mundo Deportivo'ya göre ise şimdi Arsenal, Aubemayang'ın Nou Camp'a gidişinde Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak istiyor.

Pierre-Emerick Aubameyang'ın sözleşmesinin önümüzdeki yaz bitecek olması nedeniyle büyük bir bonservis alması zor gözüken Arsenal, takas yöntemine sıcak bakarken uzun zamandır listelerinde olan ve sakatlıklar nedeniyle Katalan ekibinde istenen performansı sergileyemeyen Ousmane Dembele'ye odaklanmış durumda.

İki yıldız, daha önce Almanya Bundesliga'da birlikte Dortmund forması giymişlerdi.



