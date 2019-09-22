Arsenal-Aston Villa maç sonucu: 3-2
İngiltere Premier Lig 6. hafta mücadelesinde Aston Villa ile karşılaşan Arsenal, iki kez geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak son anlarda 3 dakikada bulduğu 2 golle mücadeleyi 3-2 kazanmayı bildi.
Ligde oynadığı son 3 maçını kazanamayan Arsenal, Premier Lig 6. hafta mücadelesinde ligin alt sıralarında yer alan Aston Villa'yı konuk etti.
Konuk ekip 20. dakikada McGinn’in golüyle öne geçerken, Arsenal’de Ashley Maitland-Niles 41. dakikada ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı.
59’da Nicolas Pepe’nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakalayan Arsenal, bir dakika sonra Wesley’in golüyle yeniden yenik duruma düştü.
Son 10 dakikaya 2-1 geride giren Arsenal, 81. dakikada Chambers ve 84. dakikada Aubameyang’ın attığı gollerle müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 11’e yükselten Arsenal haftayı 4. sırada kapatırken, 4 puanda kalan Aston Villa ise 18. sırada yer aldı.
Arsenal gelecek hafta Manchester United deplasmanına çıkacak.