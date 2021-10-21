Arsenal, kulüp tarihinin en genç oyuncusu olan dört yaşındaki Zayn Ali Salman'la sözleşme imzalayarak tarih yazdı. Genç Ali Salman'ın olağanüstü başarısına rağmen bu kadar genç yaşta profesyonel olmasıyla ilgili birçok eleştiri var. Zayn'in babası onun yaşıtlarından farklı olduğunu düşünüyor:

"Çok küçüklüğünden beri inanılmaz bir dengesi var. Bu devam ediyor. Arsenal yaşını düşünmüyor. Sadece çok fazla potansiyeli olduğunu düşünüyorlar"

Zayn'in koçu Austin Schofield da yaşına göre ilerlediğine inanıyor:

"Onu yaşıtlarının yanına koyduk ama hepsinden daha iyiydi. Daha hızlıydı ve diğerlerinden çok daha iyi gol ve pas atabiliyordu. Babasıyla akademide yer alıp almamasıyla ilgili konuştum ve "neden olmasın" dedi."

4 yaşındaki Zayn Ali Salman'ın yeteneği Arsenal'in yetenek avcısı Stephen Deans'in gözünden kaçmadı:

Bu yaşta yapamayacağı şeyleri yapıyordu. Onu gördüğümde 4 yaşında olduğuna inanamadım. Bir arkadaşımı arayıp sordum ve doğru olduğunu söyledi. Hala kreşte olduğuna inanamadım. Ailesiyle birkaç görüşme yaptıktan sonra onu buraya getirdim"

Zayn, övgüler arasında sakin görünüyor. 4 yaşındaki Zayn en sevdiği kulübün formasını giymeyi sevdiği söyledi.







