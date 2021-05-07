Arsenal 25 yıl sonra Avrupa Kupalarını kaçırabilir

Arsenal, bu sezon oldukça kötü bir performans sergiliyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Villarreal'e elenen Arsenal böylece 25 yıl sonra Avrupa Kupalarına katılamama riski ile karşı karşıya geldi.

PREMIER LİG PUAN DURUMU

Ligde 9.sırada, FA Cup'ta elendi

Premier Lig'de bitime 4 hafta kalan 49 puanla 9.sırada kalan ve 6.sırada bulunan Tottenham ile arasında 7 puan fark bulunan Arsenal, diğer kupalardan da erken elenmişti. Mikel Arteta'nın ekibi FA Cup'ta 4.turda Southampton'a, Lig kupasında ise (Avrupa Kupasına etkisi yok) Manchester City'e çeyrek finalde elenmişti. FA Cup finalinde Leicester ile Chelsea'nin yer almasına rağmen Arsenal'in bir maçı eksik 7.sıradaki Liverpool ile de arasında 5 puanlık fark bulunuyor.





Arsenal en son 1995-96'da Avrupa Kupalarında yoktu

Arsenal 1994-95 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda finale kalmış ancak Zaragoza'ya kaybetmişti. Sözü geçen sezon, Premier Lig'de 12.sırada kalan Londra ekibi Avrupa Kupalarına katılamamıştı. 1996'da Arsene Wenger'in takımın başına geçmesi ile bir gelenek yakalayan Arsenal aralıksız her sezon Avrupa Kupalarında yer almıştı