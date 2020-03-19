İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal transfer çalışmalarını tüm titizliği ile sürdürürken, aynı zamanda geleceğin yıldız futbolcu adaylarını da kadrosuna katmak için harekete geçti.

İngiliz ekibinin gündemindeki isim ise Hammarby'de forma giyen 16 yaşındaki forvet Emil Roback. Genç futbolcu için bu yaz transfer döneminde ciddi bir rekabet yaşanacak gibi gözüküyor. Roback'ın başka bir talibi de Bayern Münih.

Alman kulübünün genç futbolcuya olan ilgisi ise Hammarby kulübü tarafından doğrulandı.

(Mirror)