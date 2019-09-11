Arnavutluk - İzlanda maç sonucu: 4-2

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Milli Takımımızın rakiplerinden Arnavutluk ve İzlanda karşı karşıya geldi.

Arnavutluk'ta Elbasan Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 4-2 kazanarak önemli bir sonuca imza attı.

Arnavutluk'u galibiyete taşıyan goller 32. dakikada Dermaku, 52. dakikada Hysaj, 79. dakikada Roshi ve 82. dakikada Akhisarspor forması giyen Sokol Chikalleshi'den gelirken İzlanda'da ise 47. dakikada Gylfi Sigurdsson ve 58. dakikada eski Galatasaraylı Kolbeinn Sigthorsson gol atan isimler oldular.

Arnavutluk, bu sonuçla puanını 9'a çıkarırken Millilerimizin liderlik adına yarış verdiği ekiplerden İzlanda ise 12 puanda kaldı.

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