Arnavutluk, A Milli Futbol Takımımıza avantajı getirdi

Milli Takımımızın yer aldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki bir diğer maçta Arnavutluk, İzlanda’yı ağırladı. Kırmızı-Siyahlılar gecenin sürprizine imza atarak Kuzey ekibini 4-2 mağlup etti.

Kıran kırana geçen karşılaşmada Arnavutluk 2 kez öne geçti ancak İzlanda skoru eşitlemeyi başardı. Ev sahibi ekip, 79’da bir kez daha üstünlüğü sağladı. 82’de ise yıllarca ülkemizde forma giyen ve şu anda Akhisarspor’da görev yapan Sokol Cikalleshi maçın skorunu belirledi: 4-2.

Fransa ile oynayacaklar

Çok kritik bir galibiyet alan Arnavutluk puanını 9’a yükseltti. Gruptaki en önemli rakiplerimizden biri olan İzlanda ise haftayı mağlubiyetle kapattı ve 12 puanda kaldı.

Gruptaki 7. maçlarda İzlanda 11 Ekim’de Fransa’yı konuk edecek, Ay-Yıldızlılar ise aynı gün Arnavutluk’u ağırlayacak.