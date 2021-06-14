Avusturya'nın Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendiği maçta son golü atan ve sonrasında büyük bir öfkeyle bir şeyler söylediği ve hareketler yaptığı gözlenen Arnautovic'in tepkilerinin altından büyük skandala imza attı. Sırp asıllı 32 yaşındaki oyuncu Arnavutluk ve Makedon halkına karşı ırkçı semboller kullanarak küfür ettiği ortaya çıktı.

Yaşanan olayın ardından ettiği küfürler nedeniyle özür dileyen Arnautovic, ırkçı olmadığını savundu. Golcü futbolcu konuyla ilgili, "Dün oyunun duygularında, özellikle Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'tan özür dilediğim bazı hararetli sözler vardı. Bir şeyi çok net söylemek istiyorum. Irkçı değilim. Hemen hemen her ülkede arkadaşlarım var ve çeşitlilikten yanayım. Beni tanıyan herkes bunun farkında" ifadelerini kullandı.

Alaba, engel oldu

Avusturya kaptanı Alaba, gol sevinci sırasında Arnautovic'in yayına koşup boğazını sıkıp ağzını kapatrak takım arkadaşına engel olmaya çalışmıştı.