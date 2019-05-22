Arnaud Demare: Galibiyet, hepimize derin bir nefes aldırdı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 10. etabını Groupama - FDJ takımından Arnaud Démare kazandı. Fransız bisikletçi, etap sonrası katıldığı basın toplantısında, yarışa ve turun kalanına ilişkin düşüncelerini aktardı.

Démare'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hızlı bir sprint finişi olacağını ve son 20 km'nin oldukça gergin geçeceğini tahmin ediyordum. Bi kazaya karışmamak için, takım arkadaşlarımdan beni ilk 10-15'in içinde tutmalarını istedim. Bugün harikaydılar. Ramon [Sinkeldam] çok güçlüydü, Jacopo [Guarnieri] ise istisnai bir bisikletçi olduğunu gösterdi. Bugünkü gibi düz, fren yapmayı gerektirmeyen son sürat sprintler bana çok uygun. Takımım ve ben, turun ilk etaplarında da bir galibiyet almak istedik. Hep potanın içinde yer aldım ancak kazanamadım. Bugünkü galibiyet hepimize derin bir nefes aldırdı. Bundan sonraki hedefim Verona'ya ulaşabilmek. Eğer bacaklarım dağları aşabilirse, sonuna kadar gidebilirim."