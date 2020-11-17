Armut, Papara SuperMassive’e veda etti

2020 Dünya Şampiyonası‘nda gösterdiği mükemmel performans ardından herkes Armut için yurt dışı transfer tahminleri yapıyordu. Turnuva sonrasında açtığı yayınlarda da bunu doğrulamış ve LEC‘de oynayacağını açıklamıştı. Bugün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla da Papara SuperMassive‘den ayrıldığını tekrardan doğrulamış oldu.

Attığı tweette yetenekli üst koridor genel olarak takımın yönetim kısmına teşekkür etti.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Berbat geçen bir 2020 yılını katlanılabilir hale getirdiğiniz için @hakanbas @UlasGulkirpik @LethilionLoL @berkalpkaan68 @secaf_ teşekkürler abiler iyi ki varsınız. Emeğiniz bende büyük,umarım her şey dilediğiniz gibi olur. ben kaçanzi"

Armut’un bu paylaşımının altına Türkiye League of Legends sahnesinin bilinen isimlerinden de destek mesajları geldi.

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