Arminia Bielefeld - Werder Bremen maçı ertelendi

Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 20. haftasında yapılması planlanan Arminia Bielefeld - Werder Bremen karşılaşması, olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, kış mevsimine bağlı hava şartlarından dolayı Arminia Bielefeld ile Werder Bremen arasındaki karşılaşmanın bugün oynanmayacağı belirtildi.

Yoğun ve uzun süreli kar yağışı ve don nedeniyle nizami bir şekilde karşılaşmanın oynanmasının garanti edilemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, bu nedenle DFL’in hakemlerle ve kulüp temsilcileriyle anlaşarak müsabakanın ertelenmesine karar verdiği ve yeni tarihin yakın bir zamanda açıklanacağı kaydedildi.

AA