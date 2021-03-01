Arminia Bielefeld, Uwe Neuhaus’un görevine son verdi

Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'de Uwe Neuhaus dönemi sona erdi. Alman ekibi, teknik direktör Uwe Neuhaus’un görevine son verildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Neuhaus ve teknik direktör yardımcısı Peter Nemeth’in görevine son verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kulübün uzun vadeli stratejik gelecek planlaması çerçevesinde takımın sezonu nasıl tamamlayacağından bağımsız olarak teknik kadroda bir değişme gideceği kararının verildiği belirtildi. Açıklamada Neuhaus’un yerine kimin geleceğine ilişkin bilginin yakında paylaşılacağı aktarıldı.

Kulübün üst yöneticisi Samir Arabi, mevcut gelişmeler sebebiyle bu değişimi öne çekme kararını aldıklarını ifade ederek, takımın sportif hedeflere ulaşması için gerekli kaliteye sahip olduğundan da emin olduklarını kaydetti.

Arminia Bielefeld ligde, bir maç eksikle 18 puanla 16. sırada yer alıyor. Neuhaus, 2018’in aralık ayında Arminia Bielefeld’de teknik direktörlük görevine getirilmişti.

Arminia Bielefeld 2020-2021 sezonunda 11 yıl aradan sonra yeniden Bundesliga’ya yükselmişti. (AA)