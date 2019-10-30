Arminia Bielefeld-Schalke 04 maç sonucu: 2-3

Almanya Federasyon Kupası 2. Turu'nda Arminia Bielefeld, SchücoArena'da Schalke 04'ü ağırladı. Milli futbolcumuz Ozan Kabak, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Maça iyi başlayan ve ilk yarıyı domine eden takım Schalke oldu. 15. dakikada Schöpf'ün attığı golle deplasman ekibi skoru 1-0'a taşıdı. Ardından Schalke'de 25. dakikada golü atan isim Raman oldu ve skor bir anda 2-0'a geldi.

Bu golün 6 dakika sonrası Raman yine sahneye çıkarak maçın ilk yarı sonucunu tayin etti.

Soyunma odasına ağır bir darbe alarak giden Arminia Bielefeld 2. yarıda fırtına gibi esmeyi başardı. Ancak ev sahibinin gücü yetmedi. 72. dakika Klos ve 77. dakikada Soukou'nun attığı golle ev sahibine yetmedi. Alınan bu sonuçla sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Schalke 04, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.