Armando Sadiku Süper Lig'de oynamış olan yabancı futbolculardan biridir. Ülkemizde oynamış olan ve sevilmiş yabancı futbolcular arasında yer alan Armando Sadiku başarılı performansı ile dikkat çekmektedir. Armando Sadiku kariyeri boyunca pek çok takımda hem kiralık hem de bonservisi ile birlikte forma giyme şansı bulmuştur. Armando Sadiku kendi ülkesini milli takımında da oynayan bir futbolcudur. Armando Sadiku forvet mevkisinde oynamaktadır. Forvetin her bölgesinde forma giyen Armando Sadiku oynadığı Bolivar La Paz'da 9 numaralı formayı terletmektedir. Kariyerinde oynadığı liglerde 2 kupası bulunmaktadır. 1.86 metre boyundadır.

Armando Sadiku nereli?

Armando Sadiku Arnavutluk'un Cerrik şehrinde doğmuştur. Aslen Arnavut'tur.

Armando Sadiku kaç yaşında?

1991 doğumlu Arnavut futbolcu 30 yaşındadır.

Armando Sadiku Süper Lig'de hangi takımda oynadı?

Armando Sadiku Süper Lig'de yalnızca BB Erzurumspor'da oynamıştır.

Türkiye'ye Hangi Takımdan Geldi?

Armando Sadiku Türkiye'ye İspanya takımlarından olan Levante takımından gelmiştir.

2021'de Hangi Takımda Oynuyor?

2021 yılı itibari ile Armando Sadiku Bolivar La Paz'da forma giymektedir.

Maaşı Ne Kadar?

Armando Sadiku'nun yıllık maaşı 100 bin eurodur.

Armando Sadiku'nun Hayatı

Arnavutluk'un Cerrik kentinde dünyaya gelen Armando Sadiku futbola başladığında henüz yaşı 16 idi. 2007 yılında Turbina Cerrik takımı ile altyapı kariyerine başlayan Armando Sadiku bu şekilde futbol hayatına başlamış oldu. Sadiku 2008 yılında Turbina Cerrik takımı ile profesyonel sözelşmeye imza atarak ilk kez bir resmi karşılaşmada görev almıştır. Armando Sadiku Turbina Cerrik takımında 40 resmi maçta forma giymiştir. 40 resmi maçta 10 gol atmayı başarmıştır.

Armando Sadiku 2009 - 2010 sezonu için yine Arnavutluk takımlarından olan Gramozi Erseke takımı ile bonservisi ile birlikte transfer olmuştur. 29 resmi maçta oynamış olan golcü oyuncu 8 gol kaydetmiştir. Daha sonra ise 2010 - 2011 sezonu için Elbasani takımı ile anlaşan Armando Sadiku 14 karşılaşmada forma giymiştir. Armando Sadiku 2011 yılında Locarno takımına transfer olmuştur. İsviçre futbol kulüplerinden olan Locarno kariyerinde 39 resmi maçta 28 gol atarak önemli bir istatistik elde etmiştir. Bu istatistiği ona İsviçre takımlarından olan Lugano'nun kapısını açmıştır. 2012 yılında Lugano takımı Armando Sadiku'yu bonservisi ile birlikte transfer etmiştir.

Lugano ile 43 resmi maçta forma giyen Armando Sadiku 24 gol atmıştır. 2013 yılında ise İsviçre'nin en iyi takımlarından olan Zürih takımı ile anlaşmıştır. Armando Sadiku kariyerinin en formda dönemini bu takımda yaşamıştır. 55 resmi karşılaşmada 15 gol atmıştır. Zürih'de 2017 yılına kadar forma giymiştir. Armando Sadiku Zürih kariyeri deam ederken Vaduz ekibine kiralık olarak gönderilmiştir. İsviçre kariyerine bu takımda da devam eden Armando Sadiku 7 gol atma başarısı göstermiştir. 2017 yılında daha önce forma giydiği takım olan Lugano ekibine kiralık olarak gönderilmiş ve 16 maçta forma giymiştir. Armando Sadiku 2017 yılında Polonya'ya transfer olmuştur.

Polonya kariyerine Legia Varşova takımı ile başlayan Armando Sadiku 17 resmi karşılaşmada forma giyebilmiştir. Legia Varşova'da 2 gol atmıştır. Daha sonra ise bonservisi ile birlikte Levante ekibine transfer olan Armando Sadiku daha önce kiralık olarak forma giydiği takım olan Lugano takımına kiralık olarak tekrardan gönderilmiştir. Armando Sadiku 2019 yılında Lugano ekibi ile 17 maça çıkmış ve 4 gol atmıştır. 2019 - 2020 sezonu için de Malaga ekibine kiralanan Armando Sadiku 36 resmi karşılaşmada forma giymiştir. Armando Sadiku bu karşılaşmalarda 13 gol atmıştır.

Armando Sadiku 2020 yılında ise yolu ülkemizle kesişmiştir. BB Erzurumspor ile anlaşan Armando Sadiku, devre arasında Bolivar La Paz'a transfer olmuştur.

Armando Sadiku'nun Milli Takım hayatı

Milli takım ile ilk kez 2010 yılında maçlara çıkmıştır. Arnavutluk U19 takımı ile 2010 - 2011 sezonunda yalnızca 1 maçta oynamıştır. 2011 - 2012 yılında ise Armando Sadiku Arnavutluk U21 takımı ile maçlara çıkmıştır. Arnavutluk U21 takımı ile 7 maçta 6 gol atmıştır. Arnavutluk a milli takımının formasını ise ilk kez 2012 yılında giymiştir. Arnavutluk a milli takımında 28 maçta 9 gol atmıştır. Arnavutluk takımında hala forvet pozisyonunda forma giyen bir futbolcudur.