Armando Broja’ya West Ham ilgisi

Arsenal, Napoli ve Borussia Dortmund’un da ilgilendiği Armando Broja’nın transferi için devreye giren son kulüp West Ham United oldu. Kadrosunda Michail Antonio dışında net bir santrafor bulunmayan West Ham United’da menajer David Moyes, Premier Lig’de ilk altıda kalmaya devam edebilmek için bu bölgeye takviyenin şart olduğunu bildirdi. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan West Ham United, bu mevkii için en uygun oyuncunun Broja olduğuna karar verdi.

Arnavut oyuncunun bonservisi Chelsea’de bulunurken şu anda kulübün içinde bulunduğu sahiplik krizi sebebiyle herhangi bir transfer olması mümkün değil. Ancak kriz çözüldüğü anda şu an kirada bulunduğu Southampton da 20 yaşındaki hücumcuya en iyi oyuncularına verdiği ücreti vererek kadrosunda tutmaya devam etmek istiyor.

Armando Broja bu sezon Southampton adına çıktığı 36 maçta 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.



