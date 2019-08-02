Arkea-Samsic, Katusha-Alpecin ile birleşme söylentilerini yalanladı

Arkea-Samsic ya da Israel Cycling Academy ile olacağı düşünülen bu birleşmeyle ilgili çıkan haberlere göre Arkea-Samsic’in, Katusha-Alpecin ile bir birleşme olabileceği söylentilerini de reddettiği belirtildi.

Arkea-Samsic takım patronu Emmanuel Hubert, bu tür söylentilerin gerçeği yansıtmadığını, İsviçre ekibi Katusha-Alpecin ile herhangi bir birleşmenin söz konusu olmadığını belirterek, Fransız gazetesi Telegram’a şunları söyledi: “World Tour seviyesinde kalmayı düşünen diğer takımlar gibi Katusha takımı da bu konuda bizi yoklayan ekipler arasındaydı. Ancak biz bu teklife bir cevap veremedik. Arkea-Samsic ekibinin şu an için Katusha ile bir ittifak yapması söz konusu değil.”

Konuyla ilgili çıkan diğer söylentilere göre ise Katusha-Alpecin’in sahibi Igor Makarov’un olası birleşmeler için beş ya da altı ekiple daha görüşmelerde bulunduğu ancak özellikle Arkea ve İsrail ekiplerinin öne çıktığı belirtiliyor.

Arkea ise bu sezon transfer piyasasında aktif olarak yer almaya devam ediyor. Movistar’dan Nairo Quintana ve Winner Anacona’nın ardından Cofidis takımından Fransız sprinter Nacer Bouhanni’yi ekibine katmaya hazırlanan Fransız ekip, UCI’nin 20’den fazla takımın WorldTour seviyesinde yarışabileceğini açıklaması üzerine profesyonel kıta takımı olarak çalışmalarını bu yöne yoğunlaştırdı.

(Cyclist)



