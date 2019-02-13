Arkasspor’dan ilk puan

Salle Robert Grenon Tours Spor Salonu’nda 2-0 geriye düştüğü maçı tie-break setine taşıyan ancak sahadan mağlubiyetle ayrılan İzmir temsilcisi puanla tanışarak teselli buldu. Mavi-beyazlılarda Estonyalı smaçör Robert Taht ürettiği 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Matic 12, Yiğit ise 11 sayıyla oynadı. Antrenör Glenn Hoag, "Genç takımımız Şampiyonlar Ligi’nde çok ilerleme kaydetti" dedi.

Arkasspor, Fransız rakibine evinde 3-0 mağlup olmuştu. Grupta 1 puanla son sırada yer alan İzmir temsilcisi son sınavında 27 Şubat’ta İtalya’da Perugia ile karşılaşacak.



